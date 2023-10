De online consumentenbestedingen in ons land zijn in de eerste jaarhelft met 9,4 procent gegroeid. Toch wat de omzet betreft, want het aantal transacties krimpt licht. Dat blijkt uit de marktmonitor van sectorverenigingen Becommerce en Safeshops.be. De groei komt vooral van prijsstijgingen en het sterke herstel van de online verkoop van diensten na de coronapandemie. Ruim een derde van de e-commerce zijn nu diensten, zoals reizen, tickets of zelfs verzekeringen.