Trends richt deze week de schijnwerpers op een dossier dat al heel lang aansleept: het zogenaamde Arco-dossier. De aanleiding hiervoor is een opmerkelijk interview met oud-premier Yves Leterme dat in september in Trends verscheen. Trends-journalist Patrick Claerhout legt uit hoe er opnieuw beweging kwam in het slepend Arco-dossier.