BEKIJK – Belasting op bedrijfswagen stijgt plots door opmars e-auto’s

De beslissing over de belasting op salariswagens is uitgesteld naar volgende week. Het kernkabinet vond nog geen compromis. En dat is problematisch. De sociale secretariaten kunnen daardoor het zogeheten “voordeel alle aard” voor salariswagens niet berekenen. Bedienden in de banksector bijvoorbeeld krijgen normaal halfweg de maand hun loon uitbetaald. Dat dreigt nu giswerk te worden, tot de regering de knoop doorhakt. Dat de belasting op salariswagens een regeringskwestie is, komt door de onverwacht snelle opmars van elektrische auto’s.