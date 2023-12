Nooit betaalden de bedrijven in ons land méér belastingen. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van ons weekblad Trends. De inflatie-opstoot heeft de omzet van industriereuzen als TotalEnergies en ArcelorMittal sterk de hoogte in gestuwd, waardoor ze nu opduiken in de top-10 van belastingbetalers. Een aantal farma-kleppers ontspringt dan weer de dans. Voor die sector is ons land een waar fiscaal paradijs.