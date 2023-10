Het personeel van Audi Brussels heeft vandaag het werk neergelegd. De fabriek in Vorst mag voorlopig toch geen tweede elektrische model bouwen. Normaal gezien had de fabriek nog dit jaar de productie van de Q4 e-tron moeten opstarten. Maar dat gaat dus niet door. Bij Audi Brussels rolt nu de Q8 e-tron van de band, een grote elektrische SUV. Voor het personeel is er gelukkig nog genoeg werk. Maar als die Q8 over een tijdje over z’n hoogtepunt heen is, komt die zekerheid in gevaar.