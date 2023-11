Het Vlaams Bijeninstituut wil in de Antwerpse gemeente Nijlen met een proefproject beginnen om bijensterfte tegen te gaan. Het doel is een app te ontwikkelen die bijenpopulaties en bermplanten in kaart brengt. Met die informatie zouden imkers hun bijenkorven kunnen plaatsen waar er veel nectar en stuifmeel te vinden is. Groendiensten zouden dan weer hun plantenbeheer kunnen bijsturen als dat nodig is.