Met de lancering van zijn eerste computerbril, de Vision Pro, beweert Apple dat we een nieuw tijdperk instappen: dat van ruimtelijk computeren. De bril is immers bedoeld voor augmented reality of AR, waarbij de bril computerbeelden over de echte wereld legt. Denk aan een gigantisch virtueel tv-scherm in je woonkamer, of videovergaderen met virtuele collega’s rondom jou. Apple zal nu moeten bewijzen dat het met z’n computerbril een nieuwe groeimarkt aanboort.