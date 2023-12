Apple gaat in beroep tegen het verbod op de verkoop van haar nieuwste smartwatches in de Verenigde Staten. De modellen Series 9 en Ultra 2 zijn uitgerust met technologie om het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Maar het medische bedrijf Masimo zegt daar het patent op te hebben. Apple betwist dat, maar mag de smartwatches voorlopig niet meer verkopen van de Amerikaanse handelsautoriteit.