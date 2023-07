Antwerp Space mocht al het communicatiesysteem leveren voor JUICE, de ESA-satelliet die op zoek gaat naar leven op Jupiter. Opdrachtgever Airbus Defense and Space was blijkbaar zo tevreden over de samenwerking met het Antwerpse techbedrijf, dat een tweede contract volgt: het communicatiesysteem van alwéér een nieuwe satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie: Ariel. Die moet de wereld meer kennis verschaffen over exoplaneten.