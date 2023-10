De Belgische staatsveiligheid houdt het distributiecentrum van het Chinese webwinkelconcern Alibaba in Luik in de gaten wegens mogelijke spionage. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Er zijn vermoedens dat er gevoelige informatie over onder meer goederenstromen naar China wordt doorgestuurd. Het distributiecentrum in Luik is één van de belangrijkste vestigingen van de logistieke tak van Alibaba.