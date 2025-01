Verzekeraar AG lanceert een innovatieve gezondheidstest voor zijn medewerkers tot 35 jaar. Ze kunnen zich gratis, via een vingerprik en urineonderzoek, laten testen op een reeks ziekten. De afnames van de stalen doen de medewerkers zelf. Thuis, in alle rust. Een laboratorium onderzoekt ze. De nieuwe aanpak past in het preventiebeleid van AG, dat langdurig ziekteverzuim bij jongere werknemers hoopt te voorkomen.