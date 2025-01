BEKIJK – Aantal werklozen in Duitsland stijgt in december minder sterk dan verwacht

Het aantal werklozen in Duitsland is in december minder gestegen dan verwacht. De basis van de arbeidsmarkt is nog altijd solide ondanks de crisis in de Duitse industrie, meldt het Duitse federale arbeidsbureau. Toch zal het aantal werklozen dit jaar nog verder stijgen. Zo zou het cijfer dit jaar voor het eerst in tien jaar de grens van drie miljoen mensen overschrijden. En dat in een verkiezingsjaar.