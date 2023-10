BEKIJK – 79 banen bedreigd bij textielgroep Sioen

De West-Vlaamse multinational Sioen, die wereldwijd marktleider is in technisch textiel en beschermkledij, wil haar productievestiging voor technische garens sluiten in Moeskroen. Daar werken 79 mensen. De afdeling is al enkele jaren verlieslatend en Sioen is in Europa stilaan één van de laatsten die nog zo’n garens produceert. Want de markt wordt overspoeld door garens uit Azië aan dumpingprijzen. Tel daarbij de hoge energie- en loonkosten hier en een sluiting is nog de enige optie, zegt het textielbedrijf.