BEKIJK – 750.000 flessen cava, 600.000 pakjes garnalen en 1,6 miljoen oesters de deur uit

In de aanloop naar de kerstfeesten is het over de koppen lopen in winkelstraten en supermarkten. Dat betekent ook dat het bij de diverse distributiecentra alle hens aan dek is, vooral dan wat de leveringen betreft van de dagverse producten. Zo worden vanuit het gekoelde distributiecentrum van Delhaize in Zellik alle winkels voorzien van groenten, zuivel, fruit en vlees. En door de franchiseringsgolf bij de keten dit jaar moet dat 7 dagen op 7 kunnen gebeuren, dus ook op zon- en feestdagen.