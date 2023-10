La Lorraine heeft in Erpe-Mere samen met de premier een gigantische productiehal ingehuldigd. De vorige dateerde uit 1989 en was de bakermat van de bake-off technologie van de groep. Daarbij wordt brood deels gebakken, dan ingevroren, en pas in de supermarkt of horecazaak finaal afgebakken. De nieuwe productiehal kostte 100 miljoen, en de komende jaren wil het familiebedrijf nóg eens zo veel investeren. Want de productie moet verdubbelen.