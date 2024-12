Zo’n 1,2 miljoen Belgische bedrijven hebben nog een jaar de tijd om zich voor te bereiden op een digitale toekomst. Vanaf 1 januari 2026 wordt elektronische facturatie verplicht voor alle BTW-plichtige ondernemingen in ons land. B2B-facturen zullen dan enkel nog in een gestructureerd formaat via het beveiligde Peppol-netwerk uitgewisseld kunnen worden. Dat moet bedrijven en overheden niet alleen efficiënter maken, maar ook miljarden euro’s besparen