Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft z’n eerste fysieke winkel geopend in India. In de grootste stad van het land, Mumbai. Over twee dagen opent er nog een tweede vestiging, in de hoofdstad New Delhi. Apple hoopt hiermee de verkoop in het land met 1,4 miljard inwoners te versnellen. India wordt steeds belangrijker voor Apple, zeker nu de techgigant zich steeds minder afhankelijk wil maken van China.