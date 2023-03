Nobi, de Antwerpse producent van slimme lampen die een val van een bejaarde kunnen detecteren, heeft in Aartselaar officieel zijn productievestiging geopend. Eigenlijk was het jonge techbedrijf vanaf dag één van plan om in China te produceren. Maar daar kwam het op terug. Rekenwerk wees namelijk uit dat de lampen hier maken 18 procent goedkoper is.