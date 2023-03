In Brugge wordt het grootste residentiële vastgoedproject van West-Vlaanderen gebouwd dat met aardwarmte zal worden verwarmd. Daardoor zullen de 135 gezinnen in de nieuwe wijk 100 ton minder CO2 uitstoten. Om zoveel broeikasgassen te neutraliseren, heb je anders 5.000 bomen nodig. Het vastgoedproject met aardwarmte is wél fors duurder. Al kan je de investering in tien jaar terugverdienen.