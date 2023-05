Voor de eerste keer in tien jaar tijd daalt het aantal startende ondernemers in België. Dat blijkt uit de laatste Startersatlas van UNIZO. Na het recordjaar 2021, was er in 2022 een terugval met 3,5 procent. De hoge inflatie zorgt voor een onzeker klimaat, zegt Unizo, maar er scheelt ook wat aan de onderneminglust bij onze jongeren.