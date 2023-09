België vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van offshore windparken en de technologie die nodig is voor de ontwikkeling van die parken en het aan land brengen van de groene stroom. Met het NEPTUNE-project hebben de partners van het onderzoekscentrum Energyville de afgelopen vijf jaar kennis en expertise uitgebouwd over hoe offshore windenergie het best in ons energiesysteem geïntegreerd kan worden.