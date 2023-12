Z-Business Transformation: Innovatie is de sleutel voor business transformatie 14/12/23

Voor bedrijven die een business transformatie realiseren, is innovatie een belangrijke sleutel tot succes. Nieuwe producten of diensten moeten uiteraard ook voldoen aan de geldende regelgeving. En dat kan voor een spanningsveld zorgen, want soms is de wetgeving niet aangepast aan of voorzien op de meest recente technologische evoluties. Philip Morris International, dat inzet op rookvrije alternatieven voor de sigaret kiest daarom voor een open dialoog met beleidsmaker.