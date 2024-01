Z-Food Innovation: TexProSoy bouwt kennis op over verwerking van sojabonen 18/01/24

Duurzame voeding zit in de lift. Daardoor stijgt het gebruik van plantaardige proteïnen, zoals sojabonen, in de voedingsindustrie. Het gebrek aan kennis over het gedrag van deze proteïnen tijdens de verwerking vormt echter een bottleneck voor verdere toepassing. In het project TexProSoy wordt daarom de volledige verwerkingsketen van sojaboon tot afgewerkt product bestudeerd, met een focus op de eigenschappen van de sojaproteïnen tijdens dit proces.