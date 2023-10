BEKIJK – Trends Talk met Peter Adams, CEO van ING België

De staatsbon heeft 22 miljard euro doen verhuizen van de spaarboekjes naar de Belgische schatkist. De aantrekkelijke rente op de staatsbon zit daar voor veel tussen. Krijgen wij te weinig rente op ons spaarboekje, en is de staatsbon daarom een welverdiende schop onder het achterwerk van de bankiers? Of is de staatsbon veeleer een gevaarlijke run on the bank, georganiseerd door de overheid? Want vandaag maken de banken wel miljardenwinsten, maar wie zegt dat het morgen nog zo zal zijn. Hoog tijd om een grootbankier naar onze studio te halen.