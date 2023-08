We gaan de laatste zomerweken in en daarom maakt Trends-Kanaal Z de tussentijdse balans van dit jaar: wat is de toestand, op het kruispunt van economie en beleid, in België, Europa en de wereld. Jan De Meulemeester blikt terug en vooruit met onze vaste Trends-columnist Marc De Vos, professor sociaal recht en Europa-expert, verbonden aan het Itinera Institute.