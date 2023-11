Deze week spreekt Francesca Vanthielen met Gunter Pauli, auteur van de bestseller ‘De Blauwe Economie’, het boek dat hij vijftien jaar geleden lanceerde. De blauwe economie biedt een duurzamer en goedkoper alternatief voor de lineaire economie. Pauli is geboren in Antwerpen, woont in Japan en reist de wereld rond.