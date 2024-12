In de eerste van twee Trends Talk-jaaroverzichten reizen we door het voorbije jaar aan de hand van de meest opmerkelijke interviewfragmenten met Belgische top-CEO’s. Jürgen Ingels, Luc Bertrand, Chris Peeters, Stefan Goethaert, Jan Remeysen, Geert Noels, Filip Dewaele en Stefaan Gielens analyseren vanuit hun business het ondernemersklimaat in België en de wereld.