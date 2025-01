In Z-Extra Atlas van de Mondiale risico’s bekijken we de wereldwijde bedreigingen voor onze economie en maatschappij. In deze aflevering behandelen we de klimaatuitdaging. Dat doen we samen met Hans Bruyninckx, professor en voormalig directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen en Stefaan Van Boxstael, General Manager bij Credendo.