Umicore gaat ook HLM-batterijen maken

Umicore gaat zich toeleggen op batterijmaterialen met een hoog lithium- en mangaangehalte (HLM) voor elektrische wagens. De Belgische materialengroep wil ze vanaf 2026 in auto’s krijgen.

Momenteel zijn kathodes op basis van nikkel, mangaan en kobalt (NMC) en lithiumijzerfosfaat (LFP) gangbaar. Umicore is een van de wereldwijde marktleiders wat NMC betreft, maar de jongste jaren kenden vooral LFP-batterijen een opmars. Die laatste zijn goedkoper en gaan ook langer mee.

Zo opteert de leider op de markt van de elektrische auto’s, het Amerikaanse Tesla, voor LFP-batterijen. Ook bij onder meer nog de Chinese marktleider BYD en de Duitse autoreus Volkswagen kreeg LFP de voorkeur.

In december 2021 had Umicore al toegeven dat kathodematerialen met een hoog nikkelgehalte sneller dan het had verwacht ‘de voorkeursoplossing van de auto-industrie’ waren geworden. Daardoor stelde de Belgische groep haar verkoopverwachtingen voor NMC-kathodes bij.

Umicore wil nu inzetten op HLM-technologie, als een ‘optimaal alternatief in het segment van de goedkope batterijen voor elektrische voertuigen’. Die wil het bedrijf tegen 2026 commercialiseren en in elektrische auto’s gebruiken. ‘HLM wint aan terrein bij auto- en batterijcelfabrikanten en onderscheidt zich als kostenefficiënte en duurzame batterijtechnologie met hoge energiedensiteit’, licht Umicore toe. De kathodes bieden een groter rijbereik, houden hun lading langer en zijn beter te recycleren.