Slechte wisselkoersdekking kostte wapenfabrikant FN Herstal 23 miljoen

Een slechte indekking tegen volatiele wisselkoersen heeft de Luikse wapenfabrikant FN Herstal, die volledig in handen is van het Waalse gewest, 23 miljoen euro gekost. Dat berichtte de Franstalige nieuwszender LN24 op basis van meerdere bronnen.

FN Herstal rapporteert zijn cijfers in euro’s, maar een groot deel van de productie en de verkoop gebeurt ook in dollars. De wapenmaker is dan ook afhankelijk van de wisselkoers.

Na de Russische invasie van Oekraïne zakte de waarde van de euro ten opzichte van de dollar fors. Midden februari was de euro nog 1,14 dollar waard, op het dieptepunt eind september nog zowat 0,95 dollar.

‘Sommige historische indekkingsinstrumenten van de onderneming waren niet in staat om die volatiliteit volledig op te vangen’, citeert L’Echo een woordvoerder van FN Herstal. De directie van het wapenbedrijf besliste daarom vorig jaar om de indekkingsmechanismes te herzien, waarbij ook bepaalde bestaande contracten werden opgezegd.

In een reactie aan Belga preciseert FN Herstal dat een deel van het verlies gecompenseerd werd door de resultaten van het Amerikaanse filiaal, dat juist wel voer bij de sterke dollar. Het bedrijf zegt nu door de nieuwe indekkingsinstrumenten gewapend te zijn tegen wisselkoersschommelingen.