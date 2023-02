Opnieuw vertrekt topdirecteur bij Colruyt

De algemeen directeur van de Colruyt-supermarkten, Chris Van Wettere (63), vertrekt eind maart op pensioen. Dat meldt de retailgroep. Het gaat om het tweede vertrek van een directeur op korte tijd.

Vorige maand zette Colruyt zijn directeur non-food Dieter Struye aan de deur omdat hij de doelstellingen niet haalde. Bij Van Wettere gaat het niet om een ontslag. De directeur van de Colruyt-supermarkten is eigenlijk al een jaar langer aan het werk dan gebruikelijk. ‘Normaal is het de regel dat een directeur op 62 jaar stopt’, zegt een woordvoerster.

Opvallend is wel dat Colruyt net als bij Struye geen vervanger zal aanduiden. Jo Willemyns, als COO Food Retail reeds verantwoordelijk voor alle voedingsformules van de groep, zal de taken van Van Wettere erbij nemen. Colruyt baat ook de ketens Okay, Spar, Bio-Planet en Cru uit.

Van Wettere begon in 1983 als bediende-verkoper in de Colruyt van Waregem en groeide door in verschillende functies. De laatste acht jaar was hij algemeen directeur van de Colruyt-supermarkten.

De 55-jarige Willemyns heeft de ambitie om jaarlijks een 25-tal winkels te vernieuwen en verduurzamen, en om nieuwe filialen te blijven openen. ‘Ook door innovatieve en digitale oplossingen te bouwen, kunnen we verder groeien en onze plaats in de markt nog verstevigen’, zegt hij.