Ford schrapt 3.800 banen in Europa

Ford schrapt in Europa in totaal zowat 3.800 van de 45.000 banen in de komende drie jaar. Dat maakte de Amerikaanse autobouwer dinsdag bekend.

Vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zet Ford het mes in zijn personeelsbestand. Daar zouden respectievelijk 2.300 en 1.200 banen verdwijnen. De autobouwer wil vooral inzetten op regelingen voor vrijwillig vertrek.

De ingreep is volgens Ford nodig wegens de omslag naar elektrische auto’s. De constructeur wil tegen 2035 volledig afstappen van verbrandingsmotoren in Europa. De productie van elektrische voertuigen vergt personeel met een ander profiel en is minder complex, waardoor ook minder werkkrachten nodig zijn.

Ford stelt in het Duitse Keulen zowat 14.000 mensen te werk. De vakbonden daar hadden drie weken geleden na een ondernemingsraad al gezegd dat in de fabriek tot 3.200 jobs zouden sneuvelen.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Ford 7.000 werknemers in vestigingen in Dagenham, Halewood en Dunton.

Ford had in het verleden ook een autofabriek in België. Ford Genk was destijds de grootste werkgever in Limburg en de op een na grootste autoassemblagefabriek in ons land. Bij de definitieve sluiting op 18 december 2014 verloren 6.000 mensen hun werk.