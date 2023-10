Z-Water: De innovatieve proeftuinen van de Blue Deal 10/10/23

Om de gevolgen van de klimaatverandering in te perken, voert Vlaanderen sinds enkele jaren de strijd op tegen waterschaarste en droogte. De Blue Deal is het ambitieuze programma dat alle inspanningen overkoepelt. Met de proeftuinen droogte biedt de Vlaamse Milieumaatschappij mogelijkheden om innovatieve ideeën te testen en kennis te vergaren. In de Minervawijk in de Antwerpse gemeente Edegem sloegen bijvoorbeeld een aantal partners de handen in elkaar om het regenwater van een industrieterrein te hergebruiken in een nieuwe woonwijk. Hiervoor werd een Water Service Company of WASCO opgericht.