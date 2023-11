BEKIJK – Belgische inflatie volgens Europese berekening op laagste peil ooit

Opvallend. Volgens de berekeningen van het Europese statistiekbureau Eurostat daalt de inflatie in België in oktober met 1,7 procent, een evenaring van het laagste peil ooit. Maar volgens de berekeningen van de Belgische statistiekdienst Statbel is de inflatie in ons land met 0,36 procent wel nog licht positief. Er is dus een ‘inflatieverschil’ tussen de Europese en Belgische rekenmethode. Stijn Wuyts legt uit hoe dat komt.