BEKIJK – Z-Beurs: Jef Poortmans (Trends) over de deal van IBA en de Europese offshore windsector

Het Waalse technologiebedrijf IBA kondigt vandaag een deal aan die door beleggers gesmaakt wordt. Samen met de investeringsmaatschappij van de Waalse overheid neemt het een positie in een Duitse spinoff gespecialiseerd in het doperen van halfgeleiders. IBA wordt er aandeelhouder en zou er zijn deeltjesversnellers aan kunnen slijten. Iets waar volgens analisten muziek in zit voor de toekomst. Daarnaast was het een zwarte dag voor de Europese offshore windsector. Het Deense Orsted ging meer dan 10 procent onderuit na onverwacht hoge afwaarderingen van zijn Amerikaanse projecten. Daar kwam Trumps frontale aanval van gisteren op de offshore windsector bovenop waardoor spelers zoals Vestas en Deme ook onderuit gingen met enkele procenten. Onze beursgast vandaag is Trends-journalist Jef Poortmans.