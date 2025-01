BEKIJK – Z-Beurs: Europese energiebedrijven stelen de show

De Europese energiesector was donderdag in goeden doen op de beurs. De voornaamste reden daarvoor zijn de gestegen gasprijzen. Onder de duurzame energie-aandelen valt Vestas op met een sterke dagwinst. Daar zijn goede redenen voor, maar het blijft onvoldoende om het koersverlies van afgelopen jaar goed te maken. Het tegenbeeld daarvan is dan weer Siemens Energy, het best presterende Europese aandeel in 2024, met een koersstijging van meer dan 300 procent. De vraag is of het in 2025 verder kan op dat elan. Jef Poortmans, analist van Trends Beleggen, is onze beursgast vandaag.