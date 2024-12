Beleggers hebben niet te klagen na het Grand-crujaar 2024, maar intussen kennen we al de uitdagingen die ons in 2025 te wachten staan. ABN AMRO-econoom Erik Joly brengt op oudejaarsavond zijn prognoses voor het nieuwe beursjaar en wijst ons daarbij op enkele ‘zwarte zwanen’ die in de verte opdoemen.