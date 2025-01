Vandaag wordt het nieuw beleggersplatform Trends Beleggen Live gelanceerd, waar u voortaan een schat aan beleggersinformatie vindt. Maar wat houdt dat vernieuwde beursplatform in en voor wie is het precies bedoeld? Danny Reweghs vertelt er u alles over in de studio van Kanaal Z: ‘We willen onze lezers geen excuus meer geven om niet te beleggen.’