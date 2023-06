Z-Extra Work smarter: Komono en Loop Earplugs: uitgekiende strategie leidt tot internationaal succes 13/06/23

Anton Janssens van het accessoiremerk Komono en Dimitri O van Loop Earplugs hebben heel wat gemeen. Zo delen ze een gepassioneerde drive als ondernemer. Ook hun missie is gelijklopend: een functioneel product in de markt zetten als een hip lifestyle item, dat voor de dragers een manier is om hun persoonlijkheid uit te drukken. Dat deze duidelijke visie werkt, bewijzen de indrukwekkende groeicijfers die beiden kunnen voorleggen. De brillen en horloges van Komono en de design gehoorbescherming van Loop zijn gegeerd. Beide ondernemingen behoren inmiddels tot de internationale top in hun niche. Een succes dat mede te danken is aan hun uitgekiende branding en sterke online aanwezigheid. Tijdens een panelgesprek op het Work Smarter event van Teamleader vertelden Anton Janssens en Dimitri O over hun passie als ondernemer, hun intrinsiek internationale mindset en hoe ze naar de toekomst kijken.