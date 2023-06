Z-Extra Work smarter: Joachim De Vos over (het gebrek aan) innovatiecultuur

Innovatie betekent een creatief idee succesvol vertalen naar een businessplan en zo de markt betreden. Dàt is de belangrijkste voorwaarde voor succes. Maar in de praktijk stellen we innovatie meestal gelijk met creativiteit en inspiratie, waardoor heel wat ideeën niet tot volle wasdom komen. Met andere woorden: vaak hanteren we een verkeerde, te gesloten definitie van innovatie. In zijn boek “Why Innovation Fails” reikt auteur Joachim de Vos, managing partner van Living Tomorrow, zeven sleutelfactoren aan om succesvol te innoveren. Waar de verkeerde definitie vandaan komt, hoe die denkwijze ingebakken zit in onze cultuur en ons onderwijs en vooral: waarom we best eens zouden nadenken over een alternatief model, gebaseerd op lef en met ruimte om te falen, zijn de vragen waarmee Joachim De Vos zijn publiek tot nadenken stemt.