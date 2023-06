Z-Extra Work smarter: Energising the workplace:energie zorgt voor mentaal welzijn 16/06/23

Mentaal welzijn geniet meer aandacht dan ooit tevoren. Het stimuleren van lichaamsbeweging, voldoende slaap en gezonde voeding zijn daarin belangrijke factoren. Hoewel de effecten niet onmiddellijk merkbaar zijn, is zo’n verandering van de mindset zowel op fysiek vlak als voor de geest een weldaad. Het is niet alleen aan werknemers om te zorgen voor een fit lichaam en geest, maar ook aan ondernemers om het goede voorbeeld te geven. Elke Geraerts, CEO van Better Mind at Works, zet zich in voor een betere geestelijke gezondheid en wil de energie op de werkplek stimuleren. Met Paul Van Den Bosch en Kristof De Smet van Energy Lab, een gerenommeerd coachingcentrum voor atleten, deelt ze de visie dat bedrijven een duurzaam gezondheidsbeleid moeten uitbouwen. Alles wat we proberen te doen om onze fysieke energie te verbeteren, levert winst op voor ons lichaam. En tegelijk is er ook een businesscase rond te bouwen.