Data en data analytics worden cruciaal in zowat elke sector. Om ermee aan de slag te kunnen gaan, winnen cloudtoepassingen aan belang. Datacenters vormen de spil in dit ecosysteem. Maar ze worden geconfronteerd met een hoog energieverbruik. LCL Data Centers, dat 5 datacenters heeft in België, wil efficiënter omgaan met zijn energie en tegen 2030 CO2-neutraal zijn.