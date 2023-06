Mensen staan centraal bij bedrijven maar de strijd om talent is hard. Het permanent vormen van personeel is dan een troef. Innovatie in opleiding en trainingen via EdTech is in vele gevallen een deel van de oplossing. Het ziekenhuis AZ Groeninge uit Kortrijk bundelde recent activiteiten rond innovatie, ontwikkeling en onderzoek en opleiding in het lab The Greenhouse. De kruisbestuiving van die drie, en samenwerking met partners, zal het ziekenhuis helpen om de zorg verder te verbeteren.