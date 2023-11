Z-Edtech 01/11/23: Dataspaces: veilige data-uitwisseling, ook voor de edtech-sector

Terwijl we online actief zijn, wordt heel wat data gegenereerd en opgeslagen. Die gegevens kunnen van onschatbare waarde zijn. Maar bedrijven die aan de slag willen met data, moeten omzichtig te werk gaan en diverse regelgevingen respecteren. Om de gebruiker meer controle te geven over zijn data, worden dataspaces ontwikkeld, een technologie die toelaat om data-uitwisseling op een betrouwbare en veilige manier te organiseren. Ook voor de edtech-sector is dat interessant.