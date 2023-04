Z-Extra Credit Management 13/04/23: Nieuwe wetgeving rond minnelijke invordering

Er is nieuwe wetgeving op komst met betrekking tot minnelijke invordering van onbetaalde facturen, die een grote impact kan hebben op alle ondernemingen die met laattijdige of niet-betaalde facturen worden geconfronteerd. Omdat cashflow vandaag key is, en met de wetswijziging op komst, is dit het uitgelezen moment om je financieel beheer en credit management toe te vertrouwen aan een ervaren partner.