Een innovatieve bedrijfscultuur en constante investeringen maken dat bouwbedrijf Vandenbussche een voortrekker is in zijn sector. Het introduceerde de voorbije jaren met succes tal van nieuwe oplossingen op zijn werven waardoor het sneller, efficiënter en veiliger kan werken, maar ook helemaal klaar is voor de toekomst. Vandenbussche werd voor de vierde maal op rij bekroond door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven en behaalde dus Best Managed Company Gold-label.