Bouwfederatie Embuild: ‘Voor iedereen betaalbare woning is haalbaar tegen 2034’

De hogere rente en de sterk gestegen bouwkosten wegen op de prijs van nieuwbouw en bestaande woningen. Dat zegt directeur-generaal Marc Dillen van de bouwfederatie Embuild op een studiedag over betaalbaar wonen. Hij lanceert een aantal voorstellen zodat tegen 2034 iedereen over een betaalbare woning kan beschikken.

De prijs van nieuwbouwwoningen wordt sterk naar omhoog gedreven door de materiaalkosten, die de afgelopen twee jaar met 40 procent toenamen. Hout verdubbelde bijvoorbeeld in prijs en materiaal uit metaal werd zelfs meer dan 150 procent duurder. Ook de gestegen energiekosten wegen op de bouwkosten.

Het goede nieuws is dat die sinds de piek in september vorig jaar wel met twee derde gedaald zijn. Daarnaast zorgt de rentestijging, van gemiddeld 1,38 procent begin 2022 naar 3,38 procent vandaag, ervoor dat de aankoop van een woning duurder wordt. De kredieten voor de aankoop van een nieuwe woning waren in 2021 voor het eerst gemiddeld hoger dan die voor de aankoop en de renovatie van een woning. Directeur-generaal Marc Dillen van de bouwfederatie Embuild presenteerde de cijfers vandaag op een studiedag over betaalbaar wonen.

Nieuwe eigenaars worden momenteel verplicht hun woning binnen vijf jaar na de aankoop energiezuinig te maken. Ter illustratie: 42 procent van de verkochte huizen en 12 procent van de appartementen kreeg in 2021 een EPC-certificaat E of F. Om die een C-label te bezorgen kost dat volgens Embuild gemiddeld 30.000 euro. Tegen 2050 wil de Vlaamse overheid dat elke woning een A-label heeft. De kostprijs, startend van een F-label, bedraagt momenteel 82.500 euro.

De renovatiekosten maken de aankoop van een woning voor de gezinnen nog financieel zwaarder. Niet alleen potentiële eigenaars betalen vandaag meer dan vroeger. Ook de kostprijs om te huren steeg op tien jaar met een derde. Nochtans beantwoorden heel wat huurwoningen niet aan de moderne energetische normen.

Meer sociale woningen

Daarom lanceert Embuild een aantal voorstellen om wonen voor iedereen – eigenaars-bewoners én huurders – betaalbaar te maken.

Voor de financieel zwakkere gezinnen pleit Dillen ervoor om het aanbod van sociale woningen uit te breiden. Een op de tien gezinnen zou over een sociale woning moeten kunnen beschikken. 30 procent van de markt zou volgens Embuild op een andere manier met overheidsgeld gesteund moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld via specifieke verhuurvormen, zoals geconventioneerd huren, te subsidiëren. In dat geval worden woningen door een private initiatiefnemer of een woonmaatschappij tegen een overeengekomen prijs en met een betaalgarantie verhuurd aan sociaal zwakkere gezinnen en alleenstaanden. Ook met huursubsidies moet de private verhuurmarkt worden ondersteund in die redenering.

Het middensegment van de woningmarkt verdient volgens Dillen ook financiële steun van de overheid, die goedkope hypotheekleningen moet stimuleren.

De rest van de markt – 35 procent van het woningarsenaal – kan volgens Embuild goedkoper worden als de overheid een soepel vergunnings- en ruimtelijke ordeningsbeleid voert. Indien die maatregelen genomen worden, kan volgens Dillen elke Vlaming tegen 2034 betaalbaar wonen.

