Al bijna 100.000 verbouwers tekenden in op MijnVerbouwLening of MijnVerbouwPremie

Vlaamse verbouwers hebben al bijna 83.000 MijnVerbouwPremies, 15.500 MijnVerbouwLeningen en bijna 3.000 doe-het-zelf-premies aangevraagd. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘Meer dan 100.000 verbouwers gingen dus aan de slag. Dat is 2,3 keer zoveel als initieel ingeschat’, aldus de minister.

Woningeigenaars kunnen sinds 1 september en 1 oktober 2022 respectievelijk de MijnVerbouwLening en MijnVerbouwPremie aanvragen. Beide werden in het leven geroepen om eigenaars van oudere woningen te stimuleren om te investeren in hun eigen energieverbruik en leefkwaliteit. Ook voor doe-het-zelvers kwam er een specifieke ondersteuning als zij zelf dak- of zoldervloerisolatie plaatsen.

Schot in de roos

‘De vereenvoudiging van het premieloket en de extra renteloze lening blijken een schot in de roos. Er is geen betere manier om energiekosten structureel te milderen dan door te investeren in de structurele energiezuinigheid van je woning. De stormloop is zelfs zo sterk dat er 130 procent meer aanvragen zijn dan initieel ingeschat. De verwachting is dat op een jaar tijd 175.000 Vlamingen zullen intekenen’, meent Demir.

De verwerking van de premie-aanvragen is in volle uitvoering en opschaling. De Vlaamse regering besliste daarvoor om het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) tijdelijk met acht extra personeelsleden uit te breiden. Eerder voorzag Demir al in een verdubbeling van de middelen voor de energiehuizen en ze voorziet ook in 2023 en 2024 telkens nog eens 8 miljoen euro extra om de energiehuizen structureel te versterken.

Om de energiehuizen te ondersteunen met extra capaciteit op het terrein, schakelde de minister energie-experten op freelancebasis in. Hiervoor werd ook nog eens 2 miljoen euro vrijgemaakt.