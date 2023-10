Beleggen in ETF’s voor beginners

Voor beleggers bestaat geen beter instrument dan ETF’s, is vaak te horen. Wij zetten de troeven op een rij en zetten u op weg om een keuze te maken in het uitgebreide ETF-aanbod.

Een ETF – kort voor exchange traded fund – is een beleggingsfonds dat niet actief wordt beheerd. Dat betekent dat er geen beheerders aan het roer zitten die beslissen welke aandelen of obligaties het fonds koopt of verkoopt. ETF’s volgen passief de waarde van een bestaande index met aandelen, obligaties of andere activa. Zo’n index is een korf van beleggingen die wordt samengesteld om een bepaalde financiële markt te volgen.

De bekendste Belgische index is de Bel-20. Die bevat de grootste twintig Belgische beursgenoteerde bedrijven. De S&P 500 bestaat uit de grootste vijfhonderd Amerikaanse beursbedrijven en is daarmee een graadmeter voor de staat van de Amerikaanse aandelenmarkt. De MSCI World doet dat voor beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De Bloomberg Global Aggregate Bond-index volgt het wel en wee van wereldwijde obligatiemarkt.

De troeven

Vroeger waren ETF’s een nicheproduct. Ondertussen maken heel veel professionele en particuliere beleggers er gebruik van. In 2009 was wereldwijd 1.000 miljard dollar aan vermogen belegd in ETF’s, vandaag is dat tien keer meer. Die groei hebben ETF’s te danken aan bepaalde troeven.

· Lage kosten

“De lage kosten zijn de bekendste troef van ETF’s”, zegt Tim Nijsmans, een van de auteurs van De hangmatbelegger, waarin ETF’s centraal staan. De beheerkosten van ETF’s zijn zo laag omdat er geen beheerders aan te pas komen om de portefeuille samen te stellen. Volgens de Europese financiële toezichthouder ESMA bedragen de jaarlijkse beheerskosten van een aandelen-ETF in Europa gemiddeld 0,43 procent, terwijl actief beheerde aandelenfondsen gemiddeld 1,7 procent aanrekenen, bijna vier keer zoveel. Een verschil van 1,3 procent lijkt niet veel, maar over lange periodes telt dat wel door.

Ga voor zo breed mogelijke indexen die al lang bestaan en waar weinig aan verandert. Daarmee bouw je de basis van een portefeuille’

Tim Nijsmans, auteur

“Een ETF is een soort enveloppe waarin je een beleggingsproduct kunt verpakken, maar wel een die veel efficiënter en goedkoper is dan andere vormen”, zegt Jolien Brouwer, hoofd van ETF’s in de Benelux bij de vermogensbeheerder Invesco.

· Betere prestaties

Omdat er geen beheerders zijn, worden ETF’s ook wel passieve fondsen genoemd. Dat passieve karakter is een andere troef. “Heel weinig actief beheerde fondsen presteren over lange periodes beter dan de markt of de index waarmee ze zich vergelijken. De grootste beleggingscategorieën zoals Amerikaanse of Europese aandelen zijn zo efficiënt dat ze nog moeilijk te verslaan zijn”, zegt Stephan Desplancke, de oprichter van de vermogensbeheerder Toward.

Cijfers van het onderzoeksbureau S&P tonen dat over een periode van tien jaar of langer minder dan 10 procent van de actief beheerde fondsen het beter doet dan hun index. “Daarom zijn ETF’s vaak een betere keuze. Waarom zou je betalen voor een fonds dat drie keer duurder is en het minder goed doet? Een fonds moet zijn geld waard zijn”, zegt Stephan Desplancke.

· Breed gespreid en even veilig

Een andere troef van ETF- of indexbeleggen is de diversificatie. Afhankelijk van de gevolgde index kunnen beleggers via ETF’s investeren in tientallen, honderden of zelfs duizenden aandelen, obligaties of andere activa over verschillende regio’s en sectoren heen. “Een voordeel waar veel beleggers niet bij stilstaan, is dat bij ETF’s de verliezers er automatisch uitgaan en de winnaars erin blijven. Bedrijven zien hun beurswaarde soms zo sterk dalen dat ze uit de index verdwijnen en daarmee ook uit de portefeuille van ETF-beleggers. Particuliere beleggers doen vaak het tegenovergestelde en houden de verliezers in hun portefeuille te lang bij”, weet Tim Nijsmans.

© National

Ook belangrijk om te weten is dat ETF’s in Europa onder dezelfde wetten en regels vallen als gewone beleggingsfondsen. “De belegger is even goed beschermd als bij een fonds. De effecten staan op haar of zijn naam en worden apart bewaard. De ETF-beheerder heeft enkel een mandaat om die te beheren. Mocht hij failliet gaat, dan worden de effecten bij een andere beheerder ondergebracht”, legt Tim Nijsmans uit.