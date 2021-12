'Boost de boostercampagne. Het is de meest efficiënte manier om de schade van de omikrongolf op de volksgezondheid en de economie te beperken. Gaan we nog eens het onheil over ons afroepen door te lang te dralen?' Dat zegt Daan Killemaes, hoofdeconoom van Trends.

Op zich kan je moeilijk een kwaad woord zeggen over de Belgische boostercampagne. De meeste mensen krijgen netjes op tijd hun derde vaccinprik, zes maanden na hun tweede prik. De vaccinatiecentra draaien plichtsgetrouw een nieuwe shift en je gunt hen van harte een pauze tussen kerst en Nieuwjaar.

De bliksemsnelle doorbraak van de omikronvariant schudt de kaarten door elkaar. Een goede boostercampagne is niet goed genoeg meer. De overheid zou nu alles uit de kast moeten halen om de derde prik versneld toe te dienen. Er komt een vloedgolf van omikronbesmettingen op ons af, maar dat besef dringt nog onvoldoende door. Elke aarzeling of elke vertraging in een versnelde uitrol zal zich vertalen in meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen. Elke draling zal straks extra maatregelen vragen van een bevolking die het pandemiegedoe beu is als koude pap. Elke vertraging zal opnieuw een tol eisen van een economie die al veel te lang aan de rekker hangt. Dus, laat de sirenes loeien en zet als een gek de derde prik. Boost de boostercampagne. Het is de meest efficiënte manier om de schade van de omikrongolf op de volksgezondheid en de economie te beperken. Gaan we nog eens het onheil over ons afroepen door te lang te dralen?

Zet die derde prik zo snel mogelijk, voor de ziekenhuizen opnieuw worden overspoeld.

Omikron is een bijzonder te duchten tegenstander. De variant van het coronavirus dribbelt vrij vlot langs een immuunsysteem dat al te maken kreeg met delta of eerdere varianten. De restverdediging van de geheugencellen van ons afweersysteem beperkt in het beste geval het ziektebeeld. Ook een dubbele prik biedt na verloop van tijd nog weinig bescherming tegen omikron. We hebben bijna te maken met een nieuw virus, met dat verschil dat een derde prik met Pfizer de bescherming tegen een symptomatische besmetting opnieuw verhoogt naar 70 procent. Het is een zilveren rand aan donkere vooruitzichten.

Die eigenschappen maken omikron bijzonder besmettelijk. In Zuid-Afrika, ground zero van de omikronvariant, raast de epidemie verder. In het Verenigd Koninkrijk verdubbelt het aantal omikronbesmettingen nu om de vier tot vijf dagen. In België zou tegen eind deze maand - dus over twee weken - 90 procent van de infecties toe te schrijven aan omikron, bij een R-waarde van meer dan 3. Als dat het beleid niet in de hoogste staat van paraatheid brengt, wat dan wel?

Het is ook te vroeg om te besluiten dat omikron minder ziekmakend zou zijn. Op dit ogenblik wordt vooral een jongere bevolking getroffen. Het is nog niet duidelijk wat omikron aanricht bij de oudere delen van de bevolking. Ruwe berekeningen voorspellen weinig goeds. Gegeven de besmettelijkheid van omikron, en gegeven een bescherming van 70 procent bij een derde prik, kan een kleine helft van de bevolking besmet raken. Als daarvan 1 procent in het ziekenhuis belandt, wat beduidend minder is dat bij de deltavariant, dan spreken we over ruim 50.000 ziekenhuisopnames de volgende maanden. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in België, na vier coronagolven, ruim 93.000 mensen met Ccvid opgenomen in het ziekenhuis. De omikrongolf dreigt dus dubbel zo krachtig te worden als de voorbije golven, zelfs in een bevolking die grotendeels drie prikken kreeg. Hoe later die derde prik wordt gezet, hoe groter de golf dreigt te worden. Zet die derde prik dus zo snel mogelijk, voor de ziekenhuizen opnieuw worden overspoeld.

